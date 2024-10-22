Галлямов: в России придумывают турниры не от безысходности. Это ответ на внутренние вызовы

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Галлямов высказался о развитии российского фигурного катания в условиях отстранения от международных стартов.

— Если кто-то думает, что фигурное катание не развивается, то он абсолютно не прав. В России, с учётом того что мы уже третий сезон не выступаем на международных стартах, постоянно придумывают что-то новое. Появилось много интересных турниров, которые привлекают множество зрителей. Возьмём, например, чемпионат России по прыжкам. Когда он проводился в первый раз в 2022 году, он произвёл довольно большой фурор. Даже в Европе его обсуждали. Потому что за рубежом ничего подобного не было и до сих пор нет. Тем не менее само это утверждение является неверным.

— Вы же понимаете, что эти турниры придумали от безысходности, из-за отсутствия международных стартов?

— Да, чтобы добавить спортсменам соревновательной практики. Но одно другому не мешает. Оказалось, что это ещё и шаг вперёд. То же можно сказать и про «Русский вызов». Казалось бы, это турнир шоу-программ, но такого тоже никто не делал, и все фигуристы к нему готовятся очень серьёзно: придумывают специальные номера, поддержки, чтобы всё это смотрелось красиво и органично. Потом с этими номерами можно выступать и дальше, чтобы продолжать радовать болельщиков. Это не «от безысходности», это необходимость и ответ на внутренние вызовы, — приводит слова Галлямова «Фонтанка».