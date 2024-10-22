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«Алина — наше ФК-богатство». Галлямов высказался о работе Загитовой в качестве телеведущей

«Алина — наше ФК-богатство». Галлямов высказался о работе Загитовой в качестве телеведущей
Алина Загитова
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Российский фигурист Александр Галлямов высказался о работе олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой в роли телеведущей.

— На шоу-турнирах вам часто приходилось пересекаться с Алиной Загитовой уже в качестве ведущей. Как она вам в этом амплуа?
— Скажу так: Алина приносит изюминку в любое событие, где она есть. Алина — наше ФК-богатство, — приводит слова Галлямова «Фонтанка».

Напомним, спортсменка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор она выступает в ледовых шоу, также отработала два сезона в качестве ведущей «Ледникового периода». В августе 2024-го Загитова презентовала в Казани собственное шоу под названием «Хранители времени».

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