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Александр Галлямов рассказал о желании стать участником «Ледникового периода»

Александр Галлямов рассказал о желании стать участником «Ледникового периода»
Александр Галлямов и Анастасия Мишина
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Российский фигурист Александр Галлямов рассказал о желании принять участие в телешоу «Ледниковый период».

— Вам было бы интересно поучаствовать в «Ледниковом периоде»?
— Да, было бы реально очень классно, потому что я парник и могу делать поддержки на вытянутой руке. Сразу вспоминаются Александр Энберт с Ольгой Кузьминой. У них было потрясающее соотношение по антропометрическим данным, за счёт чего они очень хорошо смотрелись, исполняли даже подкрутки и поддержки. Не зря они выиграли, — приводит слова Галлямова «Фонтанка».

Ранее Александр Галлямов высказался о развитии российского фигурного катания в условиях отстранения от международных стартов. Спортсмен отметил, что бан позволяет придумывать новые форматы, что является ответом на внутренние вызовы.

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