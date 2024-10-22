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Александр Галлямов высказался о своём участии в Олимпиаде-2026

Александр Галлямов высказался о своём участии в Олимпиаде-2026
Александр Галлямов и Анастасия Мишина
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Российский фигурист Александр Галлямов рассказал, что продолжает верить в участие в Олимпийских играх 2026 года в Милане (Италия).

— В феврале 2023 года вы говорили, что следующая большая цель — Олимпиада-2026. До сих пор верите, что будет шанс?
— Да, а почему я должен в это не верить? Мы работаем, готовимся, а там — как получится. Если бы мы уже махнули на это рукой, мы бы продолжали катать старые программы, которые приносили нам успех, но мы не стоим на месте и всё время придумываем что-то новое. У нас две новые программы, а сразу две программы довольно тяжело вкатывать в новый сезон. Новые программы — это другие заходы, другой танец, и всё новое, — приводит слова Галлямова «Фонтанка».

Ранее стало известно, что в Международном союзе конькобежцев (ISU) могут принять решение о допуске российских спортсменов к международным стартам, начиная с олимпийского сезона-2025/2026.

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