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Галлямов: мне не прислали бронзовую медаль ОИ-2022. Непонятно, что там происходит

Галлямов: мне не прислали бронзовую медаль ОИ-2022. Непонятно, что там происходит
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Российский фигурист Александр Галлямов рассказал, что пока не получил бронзовую награду Олимпийских игр 2022 года за выступление в командном турнире.

— Бронзовую медаль Олимпиады вам так и не прислали?
— Нет. Честно говоря, пока непонятно, что там происходит. Как-то нам сказал, что прислать не смогут, и всё, после этого полнейшая тишина, — приводит слова Галлямова «Фонтанка».

Напомним, после дисквалификации Камилы Валиевой олимпийскими чемпионами 2022 года в командном турнире стали фигуристы из сборной США, японцы завоевали серебро, российские фигуристы получили бронзу. Канадцы остались четвёртыми. Российская сторона сохраняет возможность подать апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии.

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