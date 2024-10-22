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Галлямов — о Мишиной: Анастасия меня зацепила характером. Видно, что хочет идти вперёд

Галлямов — о Мишиной: Анастасия меня зацепила характером. Видно, что хочет идти вперёд
Александр Галлямов и Анастасия Мишина
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Российский фигурист Александр Галлямов рассказал, чем его зацепила партнёрша Анастасия Мишина. Галлямов выступает с фигуристкой в паре с сезона-2017/2018.

— Чем вас зацепила Анастасия?
— Характером. Видно было, что она готова и хочет идти вперёд. Ну и, естественно, своим мастерством. Когда мы с Настей вставали в пару, у неё уже были титулы в юниорах, и это тоже было очень круто, мне было очень приятно начать кататься с такой партнёршей, — приводит слова Галлямова «Фонтанка».

Ранее Галлямов высказался о развитии российского фигурного катания в условиях отстранения от международных стартов. Спортсмен отметил, что бан позволяет придумывать новые форматы, что является ответом на внутренние вызовы.

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