Жулин ответил на вопрос о том, допустят ли Россию до стартов в олимпийском сезоне

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался об участии российских фигуристов в международных стартах в сезоне-2025/2026.
— Верите в допуск россиян на международную арену в олимпийский сезон?
— Сомневаюсь, что российских фигуристов допустят до международных соревнований в следующем сезоне, — приводит слова Жулина «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что в Международном союзе конькобежцев (ISU) могут принять решение о допуске российских спортсменов к международным стартам, начиная с олимпийского сезона-2025/2026.
Напомним, зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянском Милане.