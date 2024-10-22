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Жулин ответил на вопрос о том, допустят ли Россию до стартов в олимпийском сезоне

Жулин ответил на вопрос о том, допустят ли Россию до стартов в олимпийском сезоне
Александр Жулин
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался об участии российских фигуристов в международных стартах в сезоне-2025/2026.

— Верите в допуск россиян на международную арену в олимпийский сезон?

— Сомневаюсь, что российских фигуристов допустят до международных соревнований в следующем сезоне, — приводит слова Жулина «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что в Международном союзе конькобежцев (ISU) могут принять решение о допуске российских спортсменов к международным стартам, начиная с олимпийского сезона-2025/2026.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянском Милане.

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