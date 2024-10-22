Фигуристка рассказала, как болельщики думали, что её результаты проплачены мужем

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время замужества.

«Многие болельщики без особого восторга принимали тот факт, что я замужем. Начиная с темы, что именно муж купил мне результаты в карьере, и заканчивая личными сообщениями в язвительном стиле: «Ждём, когда тобой наиграются и бросят».

Однако также многие видели, что я по-настоящему счастлива, и были искренне рады за меня. Шипперство — частая история в парных видах фигурки, поэтому болельщикам приятнее видеть, что ты встречаешься с фигуристом (а лучше — с партнёром), а не с незнакомым этому фандому человеком.

Когда в твою жизнь и социальные сети приходит любимый человек, флёр общественности, а иногда и мнение тренерского штаба, оказываются скорее раздражающими: мол, постоянно показывает, как проводит свободное от тренировок время с парнем/мужем = не думает о работе и вообще не хочет уже кататься.

Иногда доходит до крайностей и бредовых просьб не только «поменьше выкладывать фотографии с мужем». При том что, если просто этим не делиться в своих социальных сетях и жить ровным счётом такую же жизнь, ничего не меняя, никто даже не подумает лезть со своими запретами и советами», — написала Худайбердиева в колонке для «Матч ТВ».

Напомним, Худайбердиева — чемпионка России в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным. Она была замужем за продюсером Первого канала Кириллом Благовым.