Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елизавета Худайбердиева: болельщики без восторга принимали факт, что я замужем. Начиная с темы, что муж купил мне результаты

Фигуристка рассказала, как болельщики думали, что её результаты проплачены мужем
Елизавета Худайбердиева
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время замужества.

«Многие болельщики без особого восторга принимали тот факт, что я замужем. Начиная с темы, что именно муж купил мне результаты в карьере, и заканчивая личными сообщениями в язвительном стиле: «Ждём, когда тобой наиграются и бросят».

Однако также многие видели, что я по-настоящему счастлива, и были искренне рады за меня. Шипперство — частая история в парных видах фигурки, поэтому болельщикам приятнее видеть, что ты встречаешься с фигуристом (а лучше — с партнёром), а не с незнакомым этому фандому человеком.

Когда в твою жизнь и социальные сети приходит любимый человек, флёр общественности, а иногда и мнение тренерского штаба, оказываются скорее раздражающими: мол, постоянно показывает, как проводит свободное от тренировок время с парнем/мужем = не думает о работе и вообще не хочет уже кататься.

Иногда доходит до крайностей и бредовых просьб не только «поменьше выкладывать фотографии с мужем». При том что, если просто этим не делиться в своих социальных сетях и жить ровным счётом такую же жизнь, ничего не меняя, никто даже не подумает лезть со своими запретами и советами», — написала Худайбердиева в колонке для «Матч ТВ».

Напомним, Худайбердиева — чемпионка России в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным. Она была замужем за продюсером Первого канала Кириллом Благовым.

Материалы по теме
Чемпионка России по фигурному катанию рассказала о разводе с мужем в 20 лет
Материалы по теме
Лучшая свадьба фигуристов лета 2024 года. Рейтинг
Рейтинг
Лучшая свадьба фигуристов лета 2024 года. Рейтинг
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android