Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Елена Костылева вернулась к тренировкам после травмы и хочет участвовать в шоу ко дню рождения Плющенко

Мама Костылевой: надеемся, рецидива не будет. Тем более что мы хотим участвовать в шоу
Елена Костылева
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристка академии «Ангелы Плющенко» Елена Костылева вернулась к тренировкам после травмы и восстановила элементы ультра-си — об этом заявила её мама Ирина.

«Времени на восстановление очень мало. Лена уже начала прыгать, восстановила все свои элементы ультра-си. Теперь надо накатывать программы с прыжками. Тренируемся в своей группе, делая перерыв в часовой тренировке. Лена снимает ботинок — и нога отдыхает.

Конечно, за три дня до первого этапа уровень был фантастический, но он нарабатывался целый месяц с 11 сентября. Лена тогда вернулась с моря.

Надеемся, что рецидива не будет, и Лена, тренируясь с 18 октября, успеет собрать всё в программах до следующего этапа. Тем более что перед этапами мы с Леночкой хотим участвовать в шоу, посвящённых дню рождения её тренера, в Санкт-Петербурге», — цитирует Ирину Костылеву «Матч ТВ».

Напомним, из-за ушиба Елена пропустила мемориал Панина-Коломенкина и первый этап юниорского Гран-при России.

Материалы по теме
«Баллы колченогой смешны». Мать Костылевой намекнула на завышенные оценки Базылюк
«Заработает на отдых на Мальдивы для семьи». Мать Костылевой — об участии фигуристки в шоу
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android