Мама Костылевой: надеемся, рецидива не будет. Тем более что мы хотим участвовать в шоу

Фигуристка академии «Ангелы Плющенко» Елена Костылева вернулась к тренировкам после травмы и восстановила элементы ультра-си — об этом заявила её мама Ирина.

«Времени на восстановление очень мало. Лена уже начала прыгать, восстановила все свои элементы ультра-си. Теперь надо накатывать программы с прыжками. Тренируемся в своей группе, делая перерыв в часовой тренировке. Лена снимает ботинок — и нога отдыхает.

Конечно, за три дня до первого этапа уровень был фантастический, но он нарабатывался целый месяц с 11 сентября. Лена тогда вернулась с моря.

Надеемся, что рецидива не будет, и Лена, тренируясь с 18 октября, успеет собрать всё в программах до следующего этапа. Тем более что перед этапами мы с Леночкой хотим участвовать в шоу, посвящённых дню рождения её тренера, в Санкт-Петербурге», — цитирует Ирину Костылеву «Матч ТВ».

Напомним, из-за ушиба Елена пропустила мемориал Панина-Коломенкина и первый этап юниорского Гран-при России.