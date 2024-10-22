Сменившая российское гражданство экс-ученица Плющенко показала, как тренируется в США

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, с сезона-2024/2025 выступающая за Казахстан, приступила к тренировкам в США.

Самоделкина выложила видео, как выполняет на льду вращение.

13 октября стало известно, что она отправилась в Америку на стажировку к тренеру Рафаэлю Арутюняну. Ранее она тренировалась у Евгения Плющенко, но покинула его академию в том числе ради тренировок с Арутюняном.

Напомним, Софья уже дебютировала за Казахстан на международной арене, став четвёртой на этапе юниорского Гран-при в Турции. Затем она выиграла серебро на мемориале Дениса Тена, уступив ещё одной экс-россиянке — Анастасии Губановой.