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Стал известен состав этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани

Стал известен состав этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани
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Стал известен предварительный состав этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Соревнования «Идель-2024» пройдут с 1 по 4 ноября.

В мужском одиночном катании выступят Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Артём Ковалёв, Глеб Лутфуллин и Григорий Фёдоров.

Полный состав в мужском одиночном катании

Полный состав в мужском одиночном катании

В женском одиночном катании заявлены Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Алина Горбачёва, Мария Парамонова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Людмила Фурсова и Вероника Яметова.

Полный состав в женском одиночном катании

Полный состав в женском одиночном катании

Среди спортивных пар выступят четыре дуэта, в числе которых чемпионы России, чемпионы Европы и призёры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Полный состав в парном катании

Полный состав в парном катании

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