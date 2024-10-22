Софья Муравьёва сменила тренировочную группу из-за конфликта с Трусовой — источник

Российская фигуристка Софья Муравьёва сменила тренировочную группу в рамках академии «Ангелы Плющенко» из-за конфликта с Александрой Игнатовой (в девичестве — Трусовой).

Как сообщает источник «РИА Новости Спорт», Муравьёва больше месяца тренируется в группе ЕВ-2, а Трусова поддерживает форму в основной команде — ЕВ-1. Причиной перехода называются натянутые отношения двух фигуристок.

Напомним, 18-летняя Муравьёва — серебряный призёр чемпионата России. Изначально она вошла в список участников первого этапа Гран-при в Магнитогорске, но затем снялась с турнира из-за травмы. Замена пока не объявлена.