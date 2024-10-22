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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова не примет участия в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова не примет участия в «Ледниковом периоде»
Илья Авербух и Анна Щербакова
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Хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух заявил, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова не примет участия в новом сезоне проекта «Ледниковый период».

«К сожалению, Аня не примет участия. Она начала тренироваться, у неё [проблемы] с ногой всё-таки, мы решили повременить с выходом. Будет ли отдельный выход у неё? Мы обязательно придумаем, как болельщикам увидеть Анечку, мы все ждём. Приняли решение всё-таки сейчас такие нагрузки не давать», — цитирует Авербуха ТАСС.

Напомним, съёмки нового сезона проекта Первого канала уже стартовали. В этот раз шоу называется «Народный ледниковый период», так как там выступят фигуристы-любители.

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