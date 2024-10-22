«Как надоели мужики-сплетники!» Рудковская назвала слухом конфликт Муравьёвой и Игнатовой

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, прокомментировала ранее появившуюся информацию, что подопечные её супруга Александра Игнатова (Трусова) и Софья Муравьёва находятся в натянутых отношениях. Якобы из-за этого Муравьёва больше месяца тренируется во второй группе Плющенко.

«Как же надоели эти мужики-сплетники, журналисты, которые слышат звон, да не знают, где он. Вы поняли, о ком я! Распространители сплетен и домыслов, поднимающие себе рейтинг на сплетнях. Дайте спортсменам возможность тренироваться, готовиться к стартам. Роетесь в чужом белье, всё что-то ищете от безделья.

По «вашей информации, кто-то и что-то». Называйте источники! Информация может быть достоверной только в четырёх случаях — если вам её дала: Саша (Игнатова) или Соня (Муравьёва), Плющенко или Рудковская. И Соня, и Саша тренируются под руководством Евгения Плющенко, у него три группы.

Никто из нас эту информацию не давал — это всё сплетни. Нужно вывести новую рубрику — «Сплетни от Кузнецова и Жукова». Я хорошо отношусь к этим товарищам, но писать непроверенную информацию считаю сплетней, а не профессионализмом», — приводит слова Рудковской «Матч ТВ».

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