Российский фигурист — о нейтральном флаге: не собираюсь становиться врагом народа

Российский фигурист Артём Ковалёв порассуждал о возможности выступления на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Если нас просто допустят, конечно, поедем под нейтральным флагом. Но никаких особых условий я выполнять не буду, не буду что-то подписывать, если скажут осудить действия государства. Я люблю свою страну и не собираюсь становиться врагом народа», – цитирует Ковалёва Sport24.

Напомним, российские фигуристы не выступают на международных стартах с конца сезона-2021/2022. По последней информации, ISU может допустить россиян на старты следующего, олимпийского сезона. Вопрос снова могут рассмотреть в марте 2025 года на новом совете организации.