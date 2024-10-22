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«Охватывает гордость за родной город». Валиева — о том, что Казань принимает саммит БРИКС

«Охватывает гордость за родной город». Валиева — о том, что Казань принимает саммит БРИКС
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18-летняя российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева опубликовала имиджевый пост о гордости за свой родной город Казань.

«Я не устаю хвалить свой родной город, потому что в Казани переплетаются восточная и западная культуры. Если вы хоть раз были здесь, то точно вспомните вкуснейшие татарские блюда, Кремль и, конечно, местных жителей, которые известны своим радушием.

А ещё меня как казанку очень радует, что за последнее время в Казани прошло так много потрясающих событий мирового масштаба! Например, сейчас в Казани проходит саммит БРИКС, на который специально приехали лидеры более 20 государств. Цифры, конечно, впечатляют, поэтому меня охватывает гордость за свой родной город. Поэтому если вы ещё ни разу не были в столице Татарстана, то самое время это исправить!» — написала Валиева в своём телеграм-канале.

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