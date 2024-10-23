«Они без нас расслабились». Роднина рассказала, отменят ли бан России к Олимпиаде

Ирина Роднина оценила возможность возвращения российских фигуристов на мировую арену.

«Когда-нибудь мы все вернёмся, а к Олимпиаде — не знаю. Но возвращаться, наверное, будем. Мы всегда готовы вернуться, а насколько они готовы к нашему возвращению — другой вопрос. Они без нас расслабились. Не знаю, сможем ли мы сразу составить конкуренцию. У нас последние два года не демонстрируют никаких соревнований, поэтому сказать в каком что состоянии — сложно», — цитирует Роднину Sport24.

Ранее Александр Жулин высказал мнение, что сомневается в допуске России к международным стартам в ближайшее время.