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«Они без нас расслабились». Роднина рассказала, отменят ли бан России к Олимпиаде

«Они без нас расслабились». Роднина рассказала, отменят ли бан России к Олимпиаде
Роднина
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Ирина Роднина оценила возможность возвращения российских фигуристов на мировую арену.

«Когда-нибудь мы все вернёмся, а к Олимпиаде — не знаю. Но возвращаться, наверное, будем. Мы всегда готовы вернуться, а насколько они готовы к нашему возвращению — другой вопрос. Они без нас расслабились. Не знаю, сможем ли мы сразу составить конкуренцию. У нас последние два года не демонстрируют никаких соревнований, поэтому сказать в каком что состоянии — сложно», — цитирует Роднину Sport24.

Ранее Александр Жулин высказал мнение, что сомневается в допуске России к международным стартам в ближайшее время.

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