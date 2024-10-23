«Не обращал внимания на Малинина». Лутфуллин — о работе над квакселем и пятерным прыжком

Фигурист Глеб Лутфуллин рассказал о прогрессе работы над четверным акселем и пятерным сальховом. В межсезонье ученик Алексея Мишина предпринимал попытки исполнения данных элементов.

«Последние попытки этих элементов были в мае. Летом я уже просто готовился к сезону. Я не обращал внимание ни на Илью Малинина, ни на кого — просто хотел попробовать. Помню, приехал со Спартакиады и говорю Алексею Николаевичу: «Дайте попробовать. Почему-то даже после сильных падений, я хотел пробовать ещё и ещё. Чувствовалось, что как будто получается.

На паркете я вообще с первой попытки сделал. Я был в Ростове. Мы решили посоревноваться со спортсменом, кто больше скрутит. В итоге я скрутил четыре с половиной. На паркете это несложно. На льду лезвия намного тоньше, ботинки тяжелее и техника совсем другая.

У меня было просто безумное желание попробовать, оно мною двигало. Если бояться всего, то может и кирпич на голову упасть в один день. Тем более столько я лет всем этим занимаюсь.

Хотел бы стать первым фигуристом, исполнившим на официальных стартах пятерной прыжок? Это было бы красиво. В первую очередь для заголовка и для хайпа. Но это не стоит самоубийства, конечно», — приводит слова Лутфуллина Metaratings.