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«А больше ты себе ничего не проколол?» Лутфуллин — о реакции Мишина на смену имиджа

«А больше ты себе ничего не проколол?» Лутфуллин — о реакции Мишина на смену имиджа
Лутфуллин
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Фигурист Глеб Лутфуллин рассказал, как отреагировал тренер Алексей Мишин на смену его имиджа. Спортсмен проколол ухо и вставил серьгу.

«Это было забавно. Мне было лет 15. Я приехал в Тарту на сборы. Он увидел серьгу в ухе и спросил: «А больше ты нигде себе ничего не проколол?». Чуть посмеялись с этого, и всё.

Не швырялся ли магнитофоном, как Соколовская в Кондратюка из-за новой причёски? Нет, конечно», — приводит слова Лутфуллина Metaratings.

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