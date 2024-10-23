«А больше ты себе ничего не проколол?» Лутфуллин — о реакции Мишина на смену имиджа

Фигурист Глеб Лутфуллин рассказал, как отреагировал тренер Алексей Мишин на смену его имиджа. Спортсмен проколол ухо и вставил серьгу.

«Это было забавно. Мне было лет 15. Я приехал в Тарту на сборы. Он увидел серьгу в ухе и спросил: «А больше ты нигде себе ничего не проколол?». Чуть посмеялись с этого, и всё.

Не швырялся ли магнитофоном, как Соколовская в Кондратюка из-за новой причёски? Нет, конечно», — приводит слова Лутфуллина Metaratings.