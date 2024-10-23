Лутфуллин: Туктамышева — шикарный тренер, с полнейшим кайфом подходит к тому, что делает

Фигурист Глеб Лутфуллин оценил потенциал Елизаветы Туктамышевой в качестве тренера.

«Я был удивлён, но тренер она шикарный, она с полнейшим кайфом подходит к тому, что делает. Она ведь тоже начинающий тренер и она также отдаёт себя всю. Мы когда были в Кисловодске, я работал с Лизой до приезда Алексея Николаевича. Это было очень интересно. Хоть мы с ней занимались у одного тренера, но у неё тоже были свои какие-то взгляды. Давала посмотреть под новым углом на какие-то вещи. Мы с ней занимались над программой. Я удивлялся вещам, которые она говорила. Хоть она совсем недавно ещё была спортсменкой, но она так всё разборчиво объясняла, мы проделали большой объём работы по многим направлениям: ноги, руки, прыжки.

Мог подойти к ней и сказать: «Лиз, ну вообще прыжок не получается. Помоги, пожалуйста». Она такая: «Ну, поставь ногу/руку туда/сюда». Следующий заход на прыжок — прыгаю. У неё талант к тренерству очень большой. Очень талантливая девушка.

Если она будет работать тренером, я буду очень рад. Если она будет работать у нас в группе вместе с Алексеем Николаевичем, я буду рад тем более. Я уже сказал ей, мол, давай иди к нам работать», — приводит слова Лутфуллина Metaratings.