«В 17 лет выставил на Авито объявление». Лутфуллин — о том, как стал тренером

Фигурист Глеб Лутфуллин рассказал, как начал работать тренером.

«Наверное, как раз наоборот. Пока я молодой, мне это очень нравится. С годами работы, наверное, это становится для тебя чем-то обыденным. Это просто твоя работа, и всё. А для меня тренерство как возможность передать свой опыт, почерпнуть для себя что-то новое. Когда я ездил в Ростов в июне на сборы с Алексеем Железняковым, мне очень нравилось, я выжимал себя на максимум. Местами больше, чем в тренировках. Я прям горел этим. Были спортсмены, которым мне хотелось передать свои знания. Мне очень нравится тренерство.

Где-то в 17 лет я выставил на Авито объявление и так потихоньку у меня стали набираться люди: были и четырёхлетние дети, были и мальчики-девочки с тройными, были и взрослые ребята. Впоследствии я от каждого из них начал узнавать что-то. То, что я делаю с ними, я этого не делаю сам. Я это делал условно, когда тоже сам только начинал заниматься фигурным катанием в возрасте четырёх-пяти лет. То есть они меня учат, помогают что-то вспомнить. Я тоже передаю свой опыт. Это взаимосвязанная работа получается», — приводит слова Лутфуллина Metaratings.