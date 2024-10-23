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«Они были друзьями». Мать Дениса Тена — о номере Медведевой в память фигуриста

«Они были друзьями». Мать Дениса Тена — о номере Медведевой в память фигуриста
Медведева
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Мать Дениса Тена оценила показательный номер Евгении Медведевой, которая она исполнила на Мемориале Тена в Астане. Для своего проката спортсменка выбрала музыку, написанную Денисом.

«У нас не так много было приглашенных гостей, будем говорить так. Одна пара и одна персона. Это Евгения Медведева и прекрасная пара Владимир Морозов и Евгения Тарасова. Особого приглашения не было. Это был юбилейный турнир и эти ребята приняли участие как друзья Дениса.

Женя Медведева соревновалась в период, когда у Дениса были яркие годы соревновательные. Они были друзьями, и поэтому Евгения сама изъявила большое желание принять участие в гала-шоу. Сама захотела выступить только под произведение Дениса или связанное с его жизнью.

Когда уже было получено согласие Жени, её желание принять участие, мы ждали её музыку и программу. Но она сказала: «я буду выступать только под произведение Дениса, мне хочется сделать нечто интересное, оригинальное и только связанное с именем Дениса». Так и родился её прекрасный номер под дебютное исполнение песни Дениса», — цитирует Оксану Тен Sport Plus Qazaqstan.

Денис Тен — бронзовый призёр Олимпиады в Сочи. Он трагически погиб в 2018 году, став жертвой нападения грабителей.

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