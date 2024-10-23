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Журанков и Боброва — о шансах Грузии на Олимпиаде: могут за тройку командника зацепиться

Журанков и Боброва — о шансах Грузии на Олимпиаде: могут за тройку командника зацепиться
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Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва и спортивный журналист и комментатор Андрей Журанков обсудили в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» шансы сборной Грузии на медали Олимпиады-2026 в Милане.

Журанков: Этот сезон надо уже смотреть с прицелом на Олимпиаду, в том числе на командник. Сейчас уже предолимпийский сезон, сейчас уже начинают идти к чемпионату мира, чётко столбить места, понимать, кто и что делает, на что могут претендовать, какие у кого конкурентные преимущества. Получается, Америке нужна хорошая спортивная пара в командный турнир. Единственное, что у них проседает, это спортивная пара. Это единственный шанс для всех остальных, по большому счёту. И вот вопрос: какая будет первая пара Америки? Потому что сейчас на Skate America схлестнулись те, кто будет соперничать друг с другом.

Боброва: Раз мы открыли тему командного турнира на Олимпиаде, скажи, у кого не проседает? У всех ведь проседает. У канадцев нет девочки. Там и с мальчиками есть вопросы.

Журанков: У Италии проседает девочка. У Японии проседают танцы.

Боброва: А там вообще есть какой-нибудь танцевальный дуэт сейчас?

Журанков: Конечно.

Боброва: Просто одни ушли, вторых заменили…

Журанков: Я думаю, докатают там ветераны.

Боброва: У всех какие-то первые — это топ-топ-топ, а дальше прям вообще не видно никого.

Журанков: Самая ровная команда — это команда Грузии. Да. Это наша команда. Это действительно самая ровная команда. Реально.

Боброва: И если на самом деле все члены команды Грузии максимально откатают так, как возможно, они даже могут за тройку командника зацепиться. Я буду за них болеть.

Журанков: Я за них всегда болею. Ника Эгадзе сейчас четвёртый на этапе.

Боброва: Если бы всё чисто сделал, и за тройку поборолся бы.

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