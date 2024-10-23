Журанков назвал качество, которое делает Малинина чемпионом

Спортивный журналист и комментатор Андрей Журанков отметил качество, которое делает Илью Малинина чемпионом.

«Вариативность — вот, что делает его чемпионом. Этот человек, обладая таким количеством четверных, настолько вариативен, как ни один другой фигурист из ныне катающихся и даже, боюсь, из катавшихся ранее. У всех одна программа, а Малинин может «здесь ошибся — вот здесь четверной, здесь что-то не так, вот здесь четверной, ещё добавить — и ещё четверной». И ты смотришь и понимаешь, что этот человек может выдать программу конкретно под ситуацию и под свои ощущения. Мне кажется, это делает его чемпионом», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Ранее Малинин выиграл этап Гран-при США, исполнив в произвольной программе каскад из четверного прыжка и тройного акселя после грубой ошибки на другом кваде.