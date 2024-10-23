«Я видела Мэдисон Чок голой!» Боброва — о двукратной чемпионке мира в танцах на льду

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» оценила фасон платья Мэдисон Чок в этом сезоне, а также рассказала о забавном случае в раздевалке с двукратной чемпионкой в танцах на льду.

Боброва: Мне не понравились бока у платья. Я, честно, обращала на это внимание. У неё такая специфическая фигура песочных часов, и, так как ей на талии некуда там сужать материал, у неё эти бока задние над попой, простите, прям набегают. Я просто знаю эту специфику… Простите — я была с ней в раздевалке и видела её в голом виде! Давайте в новости сразу: Я видела Мэдисон Чок голой!

Журанков: Наконец-то! Горяченькое пошло, есть о чём поговорить!

Боброва: И я знаю специфику этой поднятой попы, потому что у неё есть небольшой лордоз. У неё были костюмы, которые также подчёркивали это. Но, к примеру, в костюме змеи можно это тоже заметить, однако там очень много рисунка, поэтому не так бросается в глаза. Здесь (показывает на груди) такие линии поднимаются, как корсет, а сзади именно эти места (показывает на низ спины) прямо в сетке, и, когда она стоит, я обращаю на это внимание.