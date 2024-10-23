Боброва о Метёлкиной/Берулаве на Гран-при США: должны были брать серебро по контенту

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва и спортивный журналист и комментатор Андрей Журанков обсудили в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» результаты Анастасии Метёлкиной и Луки Берулавы на этапе Гран-при США.

Журанков: Можно сказать: Метёлкину/Берулава засудили. Не засудили. Потому что они сами отдали.

Боброва: Когда ребята выходили, и показывалась разминка, я видела, насколько у них уверенные элементы на самом деле. И всё у них есть. Очень обидно, когда действительно всё в твоих руках, и ты это отдаёшь. Это самое обидное. Ладно, когда, например, француз Кевин Аймоз просто рыдал, потому что не ожидал от себя такого. А здесь, наоборот, очень обидно, что у ребят всё для этого есть. Они на самом деле, по сути, должны были брать серебро по своему контенту.

Журанков: Да, они отдали серебро. По большому счёту, по силам реально тех пар, которые были, тройка должна была выглядеть так: японцы, грузинская пара и венгерская пара. То есть по мастерству именно так. Но то, что там навытворяли грузинская и венгерская пары — наши, в общем, не чужие нам люди, а во многом родные — это безобразие. И, между прочим, к сожалению, сейчас пока оправдывается наш прогноз, который мы сделали, посмотрев их в самом начале и посмотрев наши российские контрольные прокаты, что в этом году в короткой программе сложный тодес — назад наружу, и у многих с этим будут проблемы. Но я не думал, что до такой степени Павлова/Свяченко и Метёлкина/Берлава дотащат эти проблемы до первого своего Гран-при. Это просто безобразие. Получается, Грузия вообще без двух тодесов.