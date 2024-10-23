Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Екатерина Боброва сравнила Илью Малинина с Усейном Болтом

Екатерина Боброва сравнила Илью Малинина с Усейном Болтом
Малинин
Комментарии

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» оценила результаты Ильи Малинина на этапе Гран-при США и сравнила его с Усейном Болтом.

«Когда смотрю на его тройной аксель, он мне напоминает Усейна Болта. Когда он разбегается, всех оставляет позади и на финише ещё руки раскрывает, потому что у него есть такая возможность. Так вот Малинин просто сверху приходит с прыжка в три с половиной оборота — настолько у него этот запас», — сказала фигуристка.

Ранее Малинин выиграл соревнования в Аллене, прыгнув в произвольной программе уникальный элемент — каскад из четверного сальхова и тройного акселя. До этого Илья совершил грубую ошибку — «бабочку» — на четверном риттбергере.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android