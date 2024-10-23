Екатерина Боброва сравнила Илью Малинина с Усейном Болтом

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» оценила результаты Ильи Малинина на этапе Гран-при США и сравнила его с Усейном Болтом.

«Когда смотрю на его тройной аксель, он мне напоминает Усейна Болта. Когда он разбегается, всех оставляет позади и на финише ещё руки раскрывает, потому что у него есть такая возможность. Так вот Малинин просто сверху приходит с прыжка в три с половиной оборота — настолько у него этот запас», — сказала фигуристка.

Ранее Малинин выиграл соревнования в Аллене, прыгнув в произвольной программе уникальный элемент — каскад из четверного сальхова и тройного акселя. До этого Илья совершил грубую ошибку — «бабочку» — на четверном риттбергере.