«Я прокляну танцы на льду». Боброва и Журанков обсудили расклад сил перед Олимпиадой

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва и спортивный журналист и комментатор Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» оценили шансы танцоров на льду на Олимпиаде.

Журанков: Мне кажется, что Фир/Гибсон будут тащить к Олимпиаде, и это (их победа на Skate America) часть плана протаскивания их на Олимпиаду. Мари-Франс просто-напросто сказала, что ниже компонентов у этих пар быть не может. А кто вытаскивал Чок/Бэйтс на первое место? Техническая бригада, потому что у них максимальные уровни. Следовательно, технари выполняли эту работу, а судьи сидели с чистенькими ручками и говорили: «Ну нам сказали у этих 9.50, а у этих 9.25, мы так и поставили. Чтобы итальянцы боялись».

Боброва: Как мы помним, на пьедестале места мало. Олимпиада будет в Италии. Я думаю, там баснословные деньги будут ходить за кулисами, чтобы затянуть итальянцев в тройку, если не выше. Во-первых, это получится, потому что они очень стабильные. Вряд ли будут итальянцы у себя…

Журанков: Подожди, Мари-Франс нужно два места на пьедестале хотя бы. Чок/Бэйтс и Фир/Гибсон.

Боброва: То есть канадцев мы вообще вычёркиваем из этого уравнения?

Журанков: Почему британцев тащат? Чтоб выкинуть либо канадцев, либо итальянцев с пьедестала.

Боброва: Если при чистых прокатах и более-менее адекватных программах на Олимпиаде Фир/Гибсон обыграют Гиллес/Пуарье, я просто прокляну танцы на льду, честное слово.