Тренер Угожаева: когда выходишь из юниоров в такую компанию, должен показывать максимум

Тренер Дмитрий Хромин рассказал о конкуренции в мужском одиночном катании в России и какие прыжки даются его подопечному Николаю Угожаеву больше всего.

«Рафаэль Арутюнян сказал, комментируя неудачу Нэйтана Чена на Играх-2018, что флип и лутц вообще очень плохо совместимы в короткой программе? Для Угожаева четверной прыжок не является запредельной сложностью. Соответственно, тот же флип не слишком энергозатратен. Если говорить про Чена, возможно, тренер имел в виду вопрос с рёбрами. С тем, правильно или неправильно ты выполняешь отрыв ото льда. Когда делаешь сальхов или риттбергер, там вообще нет риска получить минус за неясное ребро — идёшь на прыжок с достаточно высокой гарантией того, что всё будет хорошо.

У Угожаева тулуп шёл гораздо более проблемно: то прыгнет, то не прыгнет. А флип получился с первой же попытки. Не могу сказать, что справляться с прыжками легко, но когда ты приходишь из юниоров в компанию, где все парни с таким количеством четверных, то и сам должен показывать свой максимум. Если, конечно же, хочешь за что-то бороться», — приводит слова Хромина RT.

Ранее Угожаев стал победителей мемориала Панина, набрав более 300 баллов за два проката.