Григорьева и Артющенко выиграли ритм-танец на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске

Российские танцоры на льду Василиса Григорьева и Евгений Артющенко победили в ритм-танце на первом этапе Гран-при России среди юниоров, который с 23 по 25 октября проходит в Магнитогорске. Они получили от судей 66,29 балла. Вторыми стали Дарья Дрожжина и Иван Тельнов (60,70), третье место заняли Камилла Шарафутдинова и Родион Мурасалимов (59,70).
Гран-при России среди юниоров — 2024/2025. Первый этап. Магнитогорск. Ритм-танец.
1. Василиса Григорьева — Евгений Артющенко — 66,29
2. Дарья Дрожжина — Иван Тельнов — 60,70
3. Камила Шарафутдинова — Родион Мурасалимов — 59,70
4. Таисия Шепталина — Дмитрий Пекин — 58,89
5. Александра Финохина — Никита Иванов — 57,60
6. Полина Пантелеева — Георгий Трубкин — 53,37
7. Агата Монаширова — Андрей Чекин — 52,74
8. Ирина Скопина — Дмитрий Симонов — 52,69
9. Олеся Бразевич — Игорь Зубцов – 49,57
10. Анна Елисеева — Михаил Числов — 47,27
11. Ксения Евстифеева — Матвей Лысов — 46,39
12. Арина Максимова — Арсений Бритвин — 36,87