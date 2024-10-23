Григорьева и Артющенко выиграли ритм-танец на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске

Российские танцоры на льду Василиса Григорьева и Евгений Артющенко победили в ритм-танце на первом этапе Гран-при России среди юниоров, который с 23 по 25 октября проходит в Магнитогорске. Они получили от судей 66,29 балла. Вторыми стали Дарья Дрожжина и Иван Тельнов (60,70), третье место заняли Камилла Шарафутдинова и Родион Мурасалимов (59,70).

Гран-при России среди юниоров — 2024/2025. Первый этап. Магнитогорск. Ритм-танец.

1. Василиса Григорьева — Евгений Артющенко — 66,29

2. Дарья Дрожжина — Иван Тельнов — 60,70

3. Камила Шарафутдинова — Родион Мурасалимов — 59,70

4. Таисия Шепталина — Дмитрий Пекин — 58,89

5. Александра Финохина — Никита Иванов — 57,60

6. Полина Пантелеева — Георгий Трубкин — 53,37

7. Агата Монаширова — Андрей Чекин — 52,74

8. Ирина Скопина — Дмитрий Симонов — 52,69

9. Олеся Бразевич — Игорь Зубцов – 49,57

10. Анна Елисеева — Михаил Числов — 47,27

11. Ксения Евстифеева — Матвей Лысов — 46,39

12. Арина Максимова — Арсений Бритвин — 36,87