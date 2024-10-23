Щербинина и Петров победители в короткой программе на юниорском Гран-при в Магнитогорске

Российские фигуристы Таисия Щербинина и Артём Петров победили в короткой программе среди спортивных пар на первом этапе Гран-при России среди юниоров, который с 23 по 25 октября проходит в Магнитогорске. Они получили от судей 64,00 балла. Вторыми стали Зоя Ковязина и Артемий Мохов (60,97), третье место заняли Варвара Черемных и Андрей Рудь (58,25).

Гран-при России среди юниоров — 2024/2025. Первый этап. Магнитогорск. Короткая программа.

1. Таисия Щербинина – Артем Петров – 64,00

2. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 60,97

3. Варвара Черемных – Андрей Рудь – 58,25

4. Виктория Двинина – Виктор Потапов – 56,64

5. Анна Москалева – Артем Родзянов – 55,80

6. Таисия Горнякова – Никита Финохин – 50,57

7. Ева Гудэ – Иван Долгодворов – 49,03

8. Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов – 46,00