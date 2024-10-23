«В этом спектакле нас объединяло одно». Шветский — о Валиевой и Тутберидзе в допинг-деле

Бывший врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский снова высказался о допинг-деле Камилы Валиевой. Также он описал, какую роль в нём играла заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.

«В этой истории сразу появились три фамилии — сама спортсменка Камила Валиева, её тренер Этери Тутберидзе и я, Филипп Шветский, как врач сборной команды России. Остальные мелькали, как декорации. В этом спектакле нас всех объединяло только одно: у нас не было мотива использовать запрещённые препараты!

Валиева? Она была лидером мирового катания, и было бы настоящим самоубийством использовать запрещённое неэффективное вещество, зная о предстоящей неминуемой допинг-пробе после соревнований. Камила всегда проверяла у специалистов и в интернет-приложениях легальность всего, что принимала, в том числе и у меня.

Этери Тутберидзе? Я полагаю, все знают о её ситуации, которая исключает вообще приём лекарственных препаратов, несущих побочные эффекты и осложнения, особенно детям.

Филипп Шветский? Расчёт был на волну, утопившую меня без шансов на спасение. И результат достигнут. Есть преступление, есть инструмент», — приводит слова Шветского «Советский спорт».

Напомним, решение CAS о четырёхлетней дисквалификации Валиевой было принято в январе 2024 года. Слушания проходили осенью 2023 года в Лозанне. У фигуристки отняли все титулы, завоёванные с 25 декабря 2021 года, а также вычли её результаты из выступления сборной России на командном турнире Олимпиады-2022.