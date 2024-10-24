Бывший врач Валиевой раскрыл, как в допинговом деле фигуристки появился её дедушка

Бывший врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский объяснил, как в допинговом деле Камилы Валиевой появилась фигура дедушки.

«После информации о положительной допинг-пробе у нас было несколько часов, чтобы высказать возможность попадания триметазидина в организм. Я вспомнил, что пожилой родственник Камилы, который в течение полугода ежедневно возил её на тренировки и которого я консультировал, страдал кардиальной патологией. Отталкиваясь от этих данных, я предположил о возможном назначении ему принятого в стандартную схему лечения в России препарата «Предуктал», что он и подтвердил.

На основе этого нами была доказана возможность случайного однократного попадания микродозы препарата в организм спортсменки, что нашло подтверждение в решении выездной панели CAS на Играх в Пекине. И, с учётом возраста спортсменки, это решение должно было остаться неизменным. Должно было быть — но не стало», — приводит слова Шветского «Советский спорт».

Напомним, решение CAS о четырёхлетней дисквалификации Валиевой было принято в январе 2024 года. Слушания проходили осенью 2023 года в Лозанне. У фигуристки отняли все титулы, завоёванные с 25 декабря 2021 года, а также вычли её результаты из выступления сборной России на командном турнире Олимпиады-2022.