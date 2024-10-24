Экс-врач Валиевой: над Россией нависла тень допингового покрывала, и я был в неё втянут

Бывший врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский объяснил, почему его фигура замешена сразу в нескольких историях, связанных с допингом в российском фигурном катании. Речь идёт о Камиле Валиевой, Екатерине Бобровой и других фигуристках.

«Так сложилась судьба, что я сразу попал в коллектив спортсменов высшего мастерства, где уже практиковались методы неспортивной борьбы. К моему сожалению, я попал туда, где допинг был, есть и будет оружием спортивного убийства.

К сожалению, за последние 20 лет над Россией нависла мрачная тень допингового покрывала, искусно и искусственно сшитого нашими недоброжелателями. Куда я как непосредственный участник событий был невольно втянут. Надо помнить, что у России много недоброжелателей внешних и внутренних, часто они объединяются для нанесения ущерба в разных отраслях», — приводит слова Шветского «Советский спорт».