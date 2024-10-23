Экс-врач Валиевой заявил, что информация о 60 лекарствах в деле фигуристки — неверная

Бывший врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский объяснил появление 60 наименований лекарств в деле Камилы Валиевой.

«Что касается 60 наименований лекарств, якобы принимавшихся спортсменкой, то данные взяты из документов, по которым врач сборной отчитывается о заранее собранных препаратах перед выездом на спортивное мероприятие, а не из истории болезни, подтверждающей их приём. Спектр перечисленных препаратов совершенно не соответствует распространённой информации о лекарственной зависимости спортсменки», — приводит слова Шветского «Советский спорт».

Напомним, 29 января стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил во время чемпионата России — 2022. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года. С этой же даты аннулированы все результаты одиночницы на турнирах, включая Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Валиева сможет вернуться на соревнования в конце 2025 года.