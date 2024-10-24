Тренер Моторин — о деле Парсеговой: я на стороне Плющенко и Рудковской, 100%

Тренер по фигурному катанию Алексей Моторин поддержал Евгения Плющенко и Яну Рудковскую в вопросе с судом их академии с мамой 12-летней фигуристки Арины Парсеговой.

«Женя с Яной потратили больше. Я уверен в этом. Там покупались и коньки, и наверняка шились костюмы. И я уверен, что Яна с Женей покупали и шили не самые дешёвые костюмы. Возможно, у неё индивидуальные занятия были бесплатные, если они были с одним, со вторым, с третьим специалистом. И вполне вероятно, что эти вопросы закрывали именно Яна с Женей. Я в данной всей истории на стороне Жени с Яной, 100%. Многие меня сейчас за это осудят, но имею право на мнение.

Считаю, что контрактная система должна быть. Мне, конечно, будет очень обидно, если, например, Алиса Чистякова решит от меня уйти по тем или иным причинам. Я не знаю, до какого срока хотел бы, например, заключить со спортсменом контракт. Мне сложно сказать. Ну, не знаю, может, до конца такой жизни, как спортивная карьера», – сказал Моторин в подкасте Sports «Чистый хвост».

Напомним, этим летом Никулинский суд Москвы постановил, что Наталья Парсегова обязана выплатить 1,9 млн рублей в пользу академии «Ангелы Плющенко» после перехода дочери в группу Этери Тутберидзе.