ФФККР и Первый канал объявили о запуске «Лиги чемпионов» с призовым фондом 20 млн рублей

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Первый канал объявили о запуске виртуального турнира «Лига чемпионов».

В «Лиге чемпионов» примут участие 78 сильнейших фигуристов страны в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду. Шесть команд будут набирать очки за участие в соревнованиях, челленджах и вызовах на протяжении всего сезона. Общий призовой фонд турнира составит 20 млн рублей.

Соревнования между командами буду проходить в рамках официальных соревнований ФФККР в сезоне-2024/2025, а также дополнительных челленджей и вызовов в течение всего сезона. За участие в соревнованиях, челленджах и вызовах командам будут начисляться очки и по итогам всего сезона будут выявлены три сильнейшие команды.