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Алина Горбачёва не выступит на этапе Гран-при в Казани из-за травмы

Алина Горбачёва не выступит на этапе Гран-при в Казани из-за травмы
Алина Горбачёва
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Фигуристка Алина Горбачёва не выступит на этапе Гран-при в Казани из-за травмы.

«Доброе утро! Вынуждена сообщить вам не очень хорошую новость. Я пропущу этап Гран-при в Казани. Было небольшое повреждение голеностопа. Сейчас всё хорошо, я начала тренироваться и готовлюсь к соревнованиям», – написала Горбачёва в соцсетях.

Гран-при в Казани запланирован на 2-3 ноября.

Напомним, Алина Горбачёва заняла шестое место на чемпионате России – 2024, на Спартакиаде сильнейших остановилась в шаге от пьедестала. Фигуристка владеет четверным сальховом, который регулярно вставляет в произвольную программу. Спортсменка тренируется под руководством Софьи Федченко.

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