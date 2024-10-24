Губерниев: если бы версия с дедушкой Валиевой была состоятельной, удалось бы доказать её

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова врача Филиппа Шветского о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.

«Если бы версия с дедушкой или бабушкой была состоятельной, тогда удалось бы побороться и доказать её. Есть же примеры Синнера или Йохауг, у которых получалось выигрывать дела: ситуации, когда ты целуешь партнёра, до этого мазавшего губы помадой с допингом условно. А в случае с Валиевой версия несостоятельная, так как никто никаких доказательств не видел, поэтому и звучит неубедительно. Все эти разговоры сейчас в пользу бедных, сотрясение воздуха. Вот если бы при этом Валиевой вернули медаль, тогда другое дело», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Напомним, решение CAS о четырёхлетней дисквалификации Валиевой было принято в январе 2024 года. Слушания проходили осенью 2023 года в Лозанне. У фигуристки отняли все титулы, завоёванные с 25 декабря 2021 года, а также вычли её результаты из выступления сборной России на командном турнире Олимпиады-2022.