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Щербинина и Петров победили в парах на этапе юниорского Гран-при России в Магнитогорске

Щербинина и Петров победили в парах на этапе юниорского Гран-при России в Магнитогорске
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Российские фигуристы Таисия Щербинина и Артём Петров одержали победу среди спортивных пар на первом этапе Гран-при России среди юниоров, который с 23 по 25 октября проходит в Магнитогорске. Они получили от судей 188,44 балла. Вторыми стали Зоя Ковязина и Артемий Мохов (176,63), третье место заняли Виктория Двинина и Виктор Потапов (161,03).

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Юниоры. Пары. Произвольная программа
24 октября 2024, четверг. 13:30 МСК
Окончено

Гран-при России среди юниоров — 2024/2025. Первый этап. Магнитогорск. Спортивные пары. Итоговое положение.

1. Таисия Щербинина – Артем Петров – 184,44.

2. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 176,63.

3. Виктория Двинина – Виктор Потапов – 161,03.

4. Варвара Черемных – Андрей Рудь – 159,20.

5. Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов – 150,62.

6. Таисия Горнякова – Никита Финохин – 149,13.

7. Анна Москалёва – Артем Родзянов – 147,70.

8. Ева Гудэ – Иван Долгодворов – 145,77.

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