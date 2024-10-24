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Александра Игнатова (Трусова) выложила новое фото с собаками, упомянув смену причёски

«Причёску я изменила». Александра Трусова показала новое фото с собаками
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Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) поделилась новым фото со своими собаками.

«Причёску я изменила, пришло время небольших обновлений в доме», — написала спортсменка в соцсетях, выложив также фотографии домашнего интерьера.

Александра Игнатова

Александра Игнатова

Фото: страница фигуристки в соцсети

Напомним, недавно Александра заинтриговала подписчиков сменой имиджа. Поклонники думали, что спортсменка обрезала длинные волосы и сделала каре, но она не решилась на столь радикальный эксперимент и подстригла лишь чёлку.

В сентябре Игнатова выступила на контрольных прокатах сборной России, но пока не анонсировала участие в соревнованиях. Она принимает участие в ледовых шоу.

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