«Причёску я изменила». Александра Трусова показала новое фото с собаками

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) поделилась новым фото со своими собаками.

«Причёску я изменила, пришло время небольших обновлений в доме», — написала спортсменка в соцсетях, выложив также фотографии домашнего интерьера.

Александра Игнатова Фото: страница фигуристки в соцсети

Напомним, недавно Александра заинтриговала подписчиков сменой имиджа. Поклонники думали, что спортсменка обрезала длинные волосы и сделала каре, но она не решилась на столь радикальный эксперимент и подстригла лишь чёлку.

В сентябре Игнатова выступила на контрольных прокатах сборной России, но пока не анонсировала участие в соревнованиях. Она принимает участие в ледовых шоу.