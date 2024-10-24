Лидия Плескачёва победила в короткой программе на юниорском этапе Гран-при в Магнитогорске

Российская фигуристка Лидия Плескачёва, тренирующаяся в группе Светланы Пановой, победила в короткой программе на первом этапе Гран-при России среди юниоров, который с 23 по 25 октября проходит в Магнитогорске. Она получила от судей 70,58 балла. Второй стала Валерия Лукашова (66,16), третье место заняла Дина Хуснутдинова (64,29).

Гран-при России среди юниоров — 2024/2025. Первый этап. Магнитогорск. Короткая программа.

1. Лидия Плескачёва – 70,58.

2. Валерия Лукашова – 66,16.

3. Дина Хуснутдинова – 64,29.

4. Валерия Литвинчёва – 64,18.

5. Агата Морозова – 63,23.

6. Елизавета Лабутина – 63,22.

7. Алёна Кривоносова – 62,81.

8. Милана Лебедева – 60,36.