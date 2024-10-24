Лидия Плескачёва прокомментировала победу в короткой программе на юниорском этапе Гран-при

Российская фигуристка Лидия Плескачёва, тренирующаяся в группе Светланы Пановой, прокомментировала победу в короткой программе на первом этапе Гран-при России среди юниоров, который с 23 по 25 октября проходит в Магнитогорске. Она получила от судей 70,58 балла.

«Я в принципе довольна прокатом, недовольна только одним из вращений – хотелось бы побыстрее его сделать, чтобы плюсов больше было, чтобы смотрелось эффектнее. Я прибавила в прыжках и во вращениях. Прыжки стали выше, выезды стали красивые. Программа в новом для меня стиле. Возможно, она раскрывает во мне новые грани. Пока я не понимаю какие, но, наверное, раскрывает. Почему не было тройного акселя? Риски достаточно большие в короткой программе, лучше откатать чистенько с тройными, чем бояться заходить на триксель или вообще упасть. Возможно, произвольную поменяем в середине сезона, возможно, нет», – приводит слова Плескачёвой Федерация фигурного катания России.

Напомним, второй стала Валерия Лукашова (66,16), третье место заняла Дина Хуснутдинова (64,29).