Тарасова — о деле Валиевой: это уже не имеет значения, а Шветский ни в чём не виноват

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала открытое письмо врача Филиппа Шветского на тему допингового дела Камилы Валиевой.

«Ничего нового я из публикации не узнала, мы и так все понимали. Проблема в том, что это уже не имеет значения. На протяжении двух лет вы, журналисты, могли писать об этом, но не делали этого. Что уж теперь, когда есть решение, все суды прошли?

Я тренер, смотрю вперёд — каждый день, всегда. Зачем мне обсуждать вчерашний день? Это вам, журналистам, хочется этого, а я не хочу играть вам на руку. И так уже много было сказано. Надо было раньше спрашивать, готовить вопросы, тогда подобный материал имел бы какой-то смысл. Скажу лишь одно — Шветский ни в чём не виноват! Он настоящий, авторитетный врач», — цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».

Напомним, решение CAS о четырёхлетней дисквалификации Валиевой было принято в январе 2024 года. Слушания проходили осенью 2023 года в Лозанне. У фигуристки отняли все титулы, завоёванные с 25 декабря 2021 года, а также вычли её результаты из выступления сборной России на командном турнире Олимпиады-2022.