Марк Лукин выиграл короткую программу на ЮГПР в Магнитогорске, Рамзенков — 10-й

Российский фигурист Марк Лукин победил в короткой программе на первом этапе Гран-при России среди юниоров, который с 23 по 25 октября проходит в Магнитогорске. Он получил от судей 77,19 балла. Вторым стал Илья Малышев (72,46), третье место занял Герман Ленков (69,65).

Отметим, что бронзовый призёр юниорского первенства России Иван Рамзенков, тренирующийся в группе Кирилла Давыденко, стал лишь 10-м.

Гран-при России среди юниоров — 2024/2025. Первый этап. Магнитогорск. Короткая программа.

1. Марк Лукин – 77,19.

2. Илья Малышев – 72,46.

3. Герман Ленков – 69,65.

4. Николай Колесников – 68,36.

5. Михаил Алексахин – 67,87.

6. Максим Бадави – 67,27.

7. Михаил Клепацкий – 63,45.

8. Михаил Тихонов – 63,29.