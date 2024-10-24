Марк Лукин выиграл короткую программу на ЮГПР в Магнитогорске, Рамзенков — 10-й

Российский фигурист Марк Лукин победил в короткой программе на первом этапе Гран-при России среди юниоров, который с 23 по 25 октября проходит в Магнитогорске. Он получил от судей 77,19 балла. Вторым стал Илья Малышев (72,46), третье место занял Герман Ленков (69,65).
Отметим, что бронзовый призёр юниорского первенства России Иван Рамзенков, тренирующийся в группе Кирилла Давыденко, стал лишь 10-м.
Гран-при России среди юниоров — 2024/2025. Первый этап. Магнитогорск. Короткая программа.
1. Марк Лукин – 77,19.
2. Илья Малышев – 72,46.
3. Герман Ленков – 69,65.
4. Николай Колесников – 68,36.
5. Михаил Алексахин – 67,87.
6. Максим Бадави – 67,27.
7. Михаил Клепацкий – 63,45.
8. Михаил Тихонов – 63,29.