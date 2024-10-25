Коган назвал фигуристов, которые предложили создать виртуальную Лигу чемпионов

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что новый турнир — виртуальную Лигу чемпионов — ему предложили создать непосредственно некоторые российские фигуристы.

«Первыми подобную задумку нам озвучили, кстати, фигуристы — Роман Савосин и Егор Мурашов. Мы всегда готовы воплощать идеи наших спортсменов, если это представляется возможным.

Сейчас много говорится о лиге фигурного катания, но для её образования необходимо много разных клубов. Ожидаем, что и зарубежные клубы проявят к этой идее свой интерес. В преддверии этой работы мы решили попробовать виртуальный турнир, в котором фигуристы будут принимать участие в этапах и финале Гран-при России, чемпионате страны.

Мы придумали шесть команд, названия которых связаны с краснокнижными животными, которые водятся только в России. Спортсмены пройдут жеребьёвку, к сеяным будут добавляться другие участники. Призовой фонд достаточно большой», — приводит слова Когана ТАСС.

Напомним, ранее появилась информация о запуске виртуального турнира «Лига чемпионов», участие в котором примут 78 сильнейших фигуристов страны, а призовой фонд составит 20 млн рублей.