Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Коган назвал фигуристов, которые предложили создать виртуальную Лигу чемпионов

Коган назвал фигуристов, которые предложили создать виртуальную Лигу чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что новый турнир — виртуальную Лигу чемпионов — ему предложили создать непосредственно некоторые российские фигуристы.

«Первыми подобную задумку нам озвучили, кстати, фигуристы — Роман Савосин и Егор Мурашов. Мы всегда готовы воплощать идеи наших спортсменов, если это представляется возможным.

Сейчас много говорится о лиге фигурного катания, но для её образования необходимо много разных клубов. Ожидаем, что и зарубежные клубы проявят к этой идее свой интерес. В преддверии этой работы мы решили попробовать виртуальный турнир, в котором фигуристы будут принимать участие в этапах и финале Гран-при России, чемпионате страны.

Мы придумали шесть команд, названия которых связаны с краснокнижными животными, которые водятся только в России. Спортсмены пройдут жеребьёвку, к сеяным будут добавляться другие участники. Призовой фонд достаточно большой», — приводит слова Когана ТАСС.

Напомним, ранее появилась информация о запуске виртуального турнира «Лига чемпионов», участие в котором примут 78 сильнейших фигуристов страны, а призовой фонд составит 20 млн рублей.

Материалы по теме
ФФККР и Первый канал объявили о запуске «Лиги чемпионов» с призовым фондом 20 млн рублей
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android