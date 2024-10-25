Щербакова о победе на Олимпиаде: это соревнование сильно поменяло меня и мою жизнь

Фигуристка Анна Щербакова рассказала об изменениях, которые произошли с ней и в её жизни после победы на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

— Победа [на Олимпиаде] вас как-то изменила?

— Конечно, сильно изменила. Это соревнование в целом сильно поменяло меня и мою жизнь. Тут в трёх словах не описать. Я как человек очень сильно поменялась, — ответила Щербакова в интервью на YouTube-канале «Новости Ямала».

После Олимпиады-2022 Щербакова приняла участие в командных соревнованиях «Кубок Первого канала», но с тех пор больше не выступала на турнирах. Летом 2022-го она перенесла операцию на колене, а минувшей весной ей трижды оперировали лодыжку.