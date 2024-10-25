«Это были слова, вбитые в голову». Щербакова — о том, как Олимпиада стала её целью

Фигуристка Анна Щербакова ответила, когда и как в её спортивной карьере появилась цель, связанная с Олимпийскими играми.

— Когда Олимпиада стала целью?

— Честно говоря, наверное, только в год, когда она была. Ну или после чемпионата мира. Это, возможно, странно. Я говорила в некоторых интервью, когда была помладше, что есть цель на Олимпиаду, но это всё-таки были слова, вбитые в голову, со стороны. К этому очень часто подводили журналисты, что Олимпиада — это же цель.

А ты сидишь — ребёнок, у которого цель вот сейчас первенство России, думаешь: какая Олимпиада? Это будет через сколько-то лет, какие-то это странные цели. Как идти к цели, которая будет через три-четыре года? Это лично я никогда не понимала. До этого столько шагов нужно пройти, как-то глобальными мечтами жить — я это не очень понимала.

И когда это стало уже реальностью, это стало моей целью. До того моей целью был чемпионат мира, и когда он закончился, следующий сезон был олимпийский, тогда, конечно, уже Олимпиада стала целью, — поделилась Щербакова в интервью на YouTube-канале «Новости Ямала».

Ранее Анна Щербакова рассказала об изменениях, которые произошли у неё после победы на Олимпиаде.