Щербакова: когда выиграла чемпионат мира, было ощущение, что мечта сбылась

Фигуристка Анна Щербакова рассказала, о чём мечтала до победы на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Вообще, наверное, мало мечтала, поскольку можно было самой что-то делать, чтобы мои цели реализовывать, и не было времени сидеть и о чём-то мечтать. Наверное, всё-таки было такое чуть-чуть с чемпионатом мира. Потому что в детстве в целом почему-то Олимпиада прошла мимо меня. Я очень мало о ней слышала и не особо понимала всё значение и масштаб.

Но я всегда знала, что чемпионат мира — это главный старт сезона, на котором можно стать лучшим фигуристом на планете. Для меня это была самая высокая планка, как мне казалось. Поэтому, наверное, когда я выиграла чемпионат мира, было ощущение, что какая-то мечта сбылась», — поделилась Щербакова в интервью на YouTube-канале «Новости Ямала».

Ранее Анна Щербакова ответила, когда Олимпиада стала её целью.