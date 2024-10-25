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Чемпионка мира-2024 Стеллато-Дудек высказалась об отстранении российских фигуристов

Чемпионка мира Дудек о бане россиян: Если никто не бросает вызов, ты расслабишься
Динна Стеллато-Дудек, Максим Дешам
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Чемпионка мира-2024 канадка Динна Стеллато-Дудек, которая выступает в паре с Максимом Дешамом, рассказала, что думает об отстранении российских фигуристов.

– Если российских фигуристов вернут, это добавит вам стресса?

– Это решение зависит не от нас. Допустят или нет, наш план подготовки останется прежним. Мы обязаны выдавать максимум, чтобы бороться за высокие места вне зависимости от того, кто ещё выходит на лед. Хочется быть в состоянии соперничать с любыми фигуристами.

Конечно, не очень приятно читать комментарии «вы получили эти медали только потому, что другие не выступают». Но я хочу быть конкурентоспособной и доказать, что постараюсь навязать борьбу любому сопернику.
Важно быть довольным собой и знать, что ты выдал максимум — даже на тех соревнованиях, где не получилось выиграть. На Nebelhorn и Lombardia Trophy в этом году был состав как на чемпионате мира, ей богу. Это же не повод туда не ездить: если ты боишься конкуренции, то зачем вообще соревноваться? Ну обругают тебя потом в соцсетях — и что? Ты возвращаешься домой и продолжаешь работать над собой, других рецептов не существует.

Если тебя никто не подгоняет и не бросает вызов, ты расслабишься. Ты хорош ровно настолько, насколько хороши твои соперники, — сказала Стеллато-Дудек.

Напомним, Стеллато-Дудек и Дешам примут участие во втором этапе Гран-при ISU, который пройдёт в Канаде с 25 по 27 октября.

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